Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einem Interview in seinem Büro im Bundeskanzleramt. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Bundeskanzler Scholz' G7-Ziele: Ukraine-Hilfe, Klimaschutz und Demokratie Von dpa | 19.06.2022, 13:05 Uhr | Update vor 7 Min.

Erst die EU in Brüssel, dann die G7 in Bayern und die Nato in Madrid: Kanzler Scholz steht ab Donnerstag ein einwöchiger Gipfelmarathon bevor. Dafür hat er sich einiges vorgenommen.