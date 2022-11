Bundeskanzler Scholz Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Krieg in der Ukraine Scholz fordert von Russland klares Nein zu Atomschlag Von dpa | 05.11.2022, 18:28 Uhr

Wenige Stunden nach seiner Rückkehr aus China steht Kanzler Scholz schon wieder in Berlin auf der Bühne. Beim SPD-Debattenkonvent knüpft er an das an, was er als größten Erfolg seiner Reise sieht.