Landtagswahl Niedersachsen - SPD Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Extremismus Scholz erinnert an Anschlag auf Synagoge in Halle Von dpa | 09.10.2022, 12:03 Uhr

Vor drei Jahren versuchte ein schwer bewaffneter Attentäter in eine Synagoge in Halle einzudringen, erschoss zwei Menschen und verletzte zahlreiche weitere. Kanzler Olaf Scholz erinnert an die Tat.