Außenminister Guido Westerwelle (FDP) gibt seinen Parteivorsitz auf. Schneller Absturz Der Kämpfer Westerwelle ist am Ende

So schnell hat sich Guido Westerwelle seinen Absturz dann doch nicht vorgestellt. Am vergangenen Donnerstag reiste der Außenminister noch in dem Glauben nach Asien, die Führungsdebatte in seiner FDP voll im Griff zu haben.