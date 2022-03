Corona-Regeln FOTO: Robert Michael Pandemie Schleswig-Holstein verlangt praktikablere Corona-Regeln Von dpa | 11.03.2022, 16:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Bund muss nach Ansicht der schleswig-holsteinischen Landesregierung bei den Corona-Regeln nachbessern. Die Länder bräuchten ein Infektionsschutzgesetz, das sie in der Pandemie handlungsfähig halte, sagte Finanzministerin Monika Heinold am Freitag in Kiel bei einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne). „Wir müssen weiter die Option haben, an Schulen mit Masken arbeiten zu können.“ Nicht sehr praktikabel sei auch, dass der Landtag bei entsprechenden Zahlen einen Landkreis mehr oder weniger tagesaktuell zu einem Hotspot erklären müsse.