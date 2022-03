Spenden FOTO: Patrick Pleul Politik Schlau spenden Von dpa | 04.03.2022, 17:33 Uhr | Update vor 2 Std.

Wer aus dem Land Ukraine flüchtet, muss das meiste zurücklassen: warme Kleidung zum Beispiel und Spielzeug. Die Menschen kommen nur mit dem Nötigsten an, etwa an der Grenze zum Nachbarland Polen oder auch hier in Deutschland.