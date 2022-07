Mohammed bin Salman (Mitte l), Kronprinz von Saudi-Arabien, wird von Kyriakos Mitsotakis (Mitte r), Ministerpräsident von Griechenland, vor einem gemeinsamen Treffen empfangen. Foto: Yorgos Karahalis/Pool AP/dpa FOTO: YORGOS KARAHALIS up-down up-down Diplomatie Saudischer Kronprinz zu erstem EU-Besuch seit Khashoggi-Mord Von dpa | 26.07.2022, 21:18 Uhr

Fast vier Jahre ist es her, seit der saudische Kronprinz zuletzt die EU besuchte. In Athen erfreut ihn der „warme Empfang“. Es geht um Zusammenarbeit in Sachen Energie aber auch um Investitionen.