In der Nähe der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda breitet sich eine schwarze Rauchwolke aus. FOTO: dpa/AP/Hassan Ammar Explosion in Dschidda Schwarze Rauchwolke in Saudi-Arabien nahe Formel-1-Rennstrecke Von Maximilian Matthies | 25.03.2022, 17:31 Uhr

In der Nähe der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda in Saudi-Arabien hat es eine Explosion gegeben. Ein schwarze Rauchwolke steigt auf.