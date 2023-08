Mauretanien und Nigeria stehen auf der Reiseliste der Ministern für die kommenden Tage. Unmittelbar vor dem Abflug bekräftigt sie, dass Deutschland an seiner Entwicklungshilfe für die Sahel-Region festhalten wolle. Es handele sich um ein „Epizentrum des Terrorismus“. Die Menschen bräuchten dringend soziale Sicherheit und wirtschaftlichen Fortschritt.

Bisherige Bemühungen hatten allerdings begrenzten Erfolg. Deutschland und der Westen sind mancherorts mehr überall willkommen.

Das Interview hat folgenden Wortlaut:

Frau Schulze, droht in der Sahelzone ein Krieg?

Zunächst einmal finde ich die Signale sehr wichtig und begrüße es, dass die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas und auch die Afrikanische Union nach einer friedlichen Lösung suchen. Der aktuelle Beschluss aus der vergangenen Woche, mit Niger im Gespräch zu bleiben, ist schon deshalb wichtig, weil es sich dort um einen eher ungewöhnlichen Putsch handelt. Es ist zum Beispiel noch niemand ums Leben gekommen. Das erleichtert die Suche nach diplomatischen Auswegen, die definitiv möglich sind.

Womit es aber dabei bleibt, dass in der ärmsten Region der Welt die Option eines Krieges im Raum steht, den die USA, Frankreich und Deutschland unterstützen würden, wenn es dazu käme.

Wir haben im Niger bereits Preissprünge bei einigen Lebensmitteln von 50 Prozent und mehr, dazukommen die Schwierigkeiten mit der Stromversorgung aufgrund des Lieferstopps durch Nigeria. Die Sanktionen treffen die Menschen sehr hart. Deshalb setze ich darauf, dass die, die geputscht haben, auch ihrerseits ein Interesse an einer friedlichen Einigung haben.

Nigers Nachbarland Nigeria hat als führende regionale Macht nicht einmal die Sicherheit im eigenen Staatsgebiet im Griff. Wie soll es diese jenseits der Grenze herstellen, wo die Putschisten durchaus Rückhalt in der Bevölkerung genießen?

Aus meiner Sicht als Entwicklungsministerin ist es sehr wichtig, die Ursachen für die Instabilität im Sahel und auch in den angrenzenden Ländern anzugehen. Die Region ist ein Epizentrum des Terrorismus. Viele junge Menschen sehen ihn als ihre Perspektive. Es muss uns gelingen, der Bevölkerung mit Jobs, z.B. auch durch eine Stärkung der Landwirtschaft, Alternativen zu bieten. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, sich im Sahel weiter zu engagieren - und das werden wir auch tun.

Schulspeisung im Niger, gefördert von der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - bisher zumindest. Foto: Burkhard Ewert Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Deutschland und andere westliche Länder sind dort seit Jahrzehnten engagiert. Doch die Instabilität wächst. Zugleich gewinnt der Islam an Einfluss und mit ihm eine noch stärkere Ablehnung westlicher Einmischung, als sie bereits der Kolonialzeit entspringt. Afghanistan, Mali, Burkina-Faso, Sudan, jetzt Niger: Man hat nicht den Eindruck, dass deutsche Hilfe besonders gefragt ist?

In vielen Ländern genießt die Entwicklungszusammenarbeit mit uns einen ausgezeichneten Ruf. Wir können auch in Krisensituationen unsere Hilfen so lenken, dass sie den Menschen dort zugutekommen, ohne die Regierung direkt zu unterstützen.

In Burkina-Faso und dem Niger ist sie ausgesetzt.

Das liegt an der aktuellen politischen Situation.

Auch die Weltbank hat die Zahlungen eingestellt.

Weil das Geld ansonsten an die Putschisten ginge und nicht den Menschen zugute käme. Aber die internationale Unterstützung, die direkt dabei helfen soll, die Not der Menschen zu lindern, läuft erstmal weiter.

Mehr Informationen: Svenja Schulze größer als Größer als Zeichen ... wurde 1968 in Düsseldorf geboren. Sie studierte in Bochum Germanistik und Politik. Früh war sie bei den Jusos aktiv. Die Themen Umwelt, Frauen und Nachhaltigkeit ziehen sich durch ihre Biografie. Vorübergehend arbeitete die Kapitänstochter für das Beratungsunternehmen Booz Allen Hamilton. 1997 zog sie als jüngste Abgeordnete in den Landtag Nordrhein-Westfalens ein. 2018 ging es als Bundesumweltministerin nach Berlin. 2021 übernahm Schulze das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie lebt mit ihrem Ehemann in Münster. Kinder haben sie nicht. Zu Schulzes Freizeitbeschäftigungen zählt Kochen, Radeln, und auch für den Karneval hat sie als gebürtige Rheinländerin nach wie vor einen Sinn.

Sind andere Geldgeber womöglich attraktiver, die ihre Hilfe nicht an Bedingungen knüpfen, die örtlichen Traditionen widersprechen?

Sie spielen auf die feministischen Grundsätze unserer Außen- und Entwicklungspolitik an?

Ja.

Auch China und Russland verbinden ihre Hilfe durchaus mit Forderungen, nur eben mit anderen. Überdies ist es - ganz unfeministisch betrachtet - wichtig, Entwicklungspolitik gerade für Frauen zu machen. Denn die gesamte Gesellschaft profitiert. Gesellschaften werden sich nicht weiterentwickeln, wenn Frauen - also die Hälfte der Bevölkerung - nicht angemessen eingebunden und repräsentiert sind. Das treibe ich voran. Das verlangen auch unsere Werte, das stimmt. Aber nebenbei bemerkt, Frauenrechte sind keine westliche Erfindung. Es gibt eine lange Tradition von Frauenrechtsorganisationen und Kämpferinnen für Frauenrechte auch in Afrika. Sie werden in Europa oft nicht wahrgenommen, aber es gibt sie.

Feministischer Ansatz: Schulze teilt ihn mit Außenministerin Baerbock, hier im Kabinettssaal in Berlin. Foto: dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hat Russland Einfluss im Niger genommen?

Danach sieht es eher nicht aus, zumindest ist es in keiner Weise vergleichbar mit der Situation in Mali.

Was sagen Sie zu der Spekulation, dass der Niger Frankreich und Deutschland auch aus energiepolitischen Gründen besonders wichtig ist?

Wie meinen Sie das?

Frankreich bezieht Uran aus dem Norden des Landes. Deutschland sähe es gerne, wenn über eine Pipeline durch die Sahara Gas in Richtung Europa geliefert wird.

Beides spielt in meinen Gesprächen über die gegenwärtige Krise und darüber, wie man reagiert, keine Rolle. In der Sahel-Allianz war dies in keinem Wortbeitrag auch nur einmal Thema. Wenn Sie unterstellen, dass Deutschland sich im Niger primär aus wirtschaftlichen Gründen engagiert, kann ich das absolut nicht bestätigen.

Aber vielleicht aus strategischen Gründen? Oder täuscht der Eindruck, dass die Bundesregierung dem jetzigen Putsch eine größere Bedeutung beimisst als bisherigen Putschen in dem Land oder anderen Umstürzen in der Region?

Ist das wirklich so? Gerade der Putsch in Mali hat doch sehr viel Aufmerksamkeit erfahren.

Mehr Informationen: Sahel-Allianz größer als Größer als Zeichen Svenja Schulze hat vor wenigen Woche die Präsidentschaft der „Sahel-Allianz“ übernommen. Die EU, Frankreich und Deutschland hatten den Verbund 2017 ins Leben gerufen. Inzwischen gehören ihm weitere westliche Länder an, die auf diese Weise versuchen, ihre Hilfsprojekte für die Region zu koordinieren und zu bündeln. Zu den Zielen zählt, neben China und Russland vereint als relevanter politischer Partner zu gelten.

Aber niemand wollte ihn rückabwickeln so wie jetzt im Niger.

Wenn eine demokratische Regierung gestürzt wird, halte ich es für eine sehr verständliche und angemessene Reaktion, wenn andere Demokratien, und zumal welche aus derselben Region, nicht bereit sind, dies einfach hinzunehmen. Nach dem letzten Putsch in der Elfenbeinküste ist es beispielsweise gelungen, wieder zu demokratischen Strukturen zurückzukehren. Noch einmal: Der Protest gegen den Putsch im Niger darf nicht bedeuten, einen Krieg auszurufen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich anders anzunähern, etwa dass es bald zu ordnungsgemäßen Neuwahlen kommt oder dass der legitime Präsident Bazoum nicht länger festgehalten wird und nicht zu Schaden kommt. Wir unterstützen dies und machen unseren Einfluss als Sahel-Allianz geltend. Vielleicht hat auch mancher einen falschen Eindruck. Wir sind die großen Geber in der Region, nicht Russland oder China. Die meiste Unterstützung kommt aus demokratischen Ländern und Organisationen. Darauf darf durchaus einmal hingewiesen werden.

Als Präsidentin der Sahel-Allianz besuchen Sie in dieser Woche Mauretanien und Nigeria - mit welchem Ziel?

Mauretanien sitzt derzeit den fünf Kernländern der Region vor. Mein Ziel ist es, zunächst zuzuhören, um zu erfahren, wie die Verantwortlichen und die Bevölkerung vor Ort die Situation beurteilen. Außerdem werde ich mir konkrete Projekte der Entwicklungszusammenarbeit anschauen, die das zentrale Ziel haben, Jobs in der Region zu schaffen und eine größere soziale Sicherheit zu erreichen. In Nigeria werde ich Gespräche mit den Repräsentanten der Staatengemeinschaft Ecowas über das weitere Vorgehen in der Niger-Krise führen. Sie spielt in der Region die entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Krise.