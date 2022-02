Die Brennelementefabrik in Lingen: Der französische Konzern Framatome wollte sich hier mit der russischen, staatlichen Firma Rosatom zusammenschließen. FOTO: dpa Brennelemente-Fabrik ANF Russen-Einstieg in Lingener Atomfabrik vom Tisch , Stefanie Witte und | 24.02.2022, 15:26 Uhr Von Dirk Fisser Nina Kallmeier | 24.02.2022, 15:26 Uhr

Russland wird nicht in die Produktion von Brennelementen in Lingen in Niedersachsen einsteigen.