Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine kommt aus der Union Lob für die Amtsführung von Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen). „Annalena Baerbock vertritt Deutschland als Außenministerin auf der großen Bühne würdig. Das hat sie bei ihrer Rede bei der Notstandssondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur russischen Aggression gegen die Ukraine bewiesen“, sagte der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, unserer Redaktion.

Applaus für emotionale Rede

Baerbocks Rede sei auf große Zustimmung gestoßen. „Das ließ sich daran erkennen, dass sie als einzige Rednerin Applaus der Teilnehmer im Saal erhielt“, sagte Hardt weiter. Der CDU-Politiker betonte: „Das zeigt, dass sie ihre Aufgabe in diesen schwierigen Zeiten gut wahrnimmt“. Es bleibe aber zu hoffen, so Hardt weiter, dass Baerbock „für diesen Kurs auch die Rückendeckung ihrer Bundestagsfraktion hat.“

Baerbock hatte die Staaten der Weltgemeinschaft mit einem emotionalen Appell aufgerufen, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine scharf zu verurteilen. Dem russischen Außenminister Sergej Lawrow warf sie vor, Russlands Macht als Ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu missbrauchen. „Ihre Panzer bringen kein Wasser. Ihre Panzer bringen keine Nahrung für Babys. Ihre Panzer bringen keinen Frieden. Ihre Panzer bringen Tod und Zerstörung“, sagte Baerbock.

Westliche Staaten setzen darauf, dass bei der Abstimmung der Vollversammlung möglichst viele der 193 Mitglieder Russlands Einmarsch in der Ukraine verurteilen. Dies soll die internationale Isolation des Kreml sichtbar machen. Es handelt sich erst um die elfte Dringlichkeitssitzung in mehr als 70 Jahren - ein letztes derartiges Treffen ist Jahrzehnte her.