Sergej Schoigu Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa up-down up-down Militär Russland startet überraschend Flottenmanöver im Pazifik Von dpa | 14.04.2023, 12:04 Uhr

Durch das Manöver will sich Russland auf einen möglichen Angriff vorbereiten, so Verteidigungsminister Schoigu. Im Fokus liegen zwei Inseln. Das dürfte auch in Japan für Aufsehen sorgen.