Auch Marina Owsjannikowa, die am Montag in der Hauptnachrichtensendung ein Schild mit der Aufschrift „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen“ hochgehalten hatte, ist verschwunden und dürfte für Jahre hinter Gittern verschwinden.

Wird Russlands Präsident Wladimir Putin durch den Ukraine-Krieg bald im eigenen Land so stark unter Druck geraten, dass er einlenken muss? Darauf könnte der spektakuläre Prostet der Mitarbeiterin eines russischen Staatssenders hinweisen. Wir haben bei einem der besten Putin-Kenner nachgefragt, Vasily Astrov vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsfragen (WIIW). Hier kommt seine Einschätzung:

„Sehr geduldig und Krisen gewöhnt“

Der entscheidende Vorteil des Kreml-Chefs: „Die Russen sind bekanntlich sehr geduldig und an Krisen gewohnt“, erklärt Astrov. In der jüngeren Vergangenheit habe das Land schon vier Krisen durchlaufen, Anfang der 1990er, 1998, 2008-2009 und zuletzt 2014-2015, wobei es Anfang der 1990er besonders schlimm war. Die Hoffnung in der Ukraine, im Westen, Putin werde eines nicht allzu fernen Tages doch gestürzt, sei deswegen „nicht sehr wahrscheinlich“.

Letztlich sei alles eine Frage der Zeit, sagt Astrov, ein ausgewiesener Spezialist für die Wirkung von Wirtschaftssanktionen. Ein Machterhalt für ewig sieht er nicht. „Langfristig wird es ohne Wirtschaftswachstum und eine Verbesserung der Lebensstandards nicht funktionieren.“