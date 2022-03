Russisches Generalkonsulat in Hamburg FOTO: Citynews TV Diplomatie Russisches Generalkonsulat in Ukraine-Farben angestrahlt Von dpa | 23.03.2022, 05:40 Uhr | Update vor 25 Min.

Eine Lichtinstallation hat das Gebäude des russischen Generalkonsulats in Hamburg am Dienstagabend in den Farben der Ukraine blau-gelb angeleuchtet. Es sei ein Zeichen des Protests gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin und Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, teilte der Hörfunksender Radio Hamburg am Dienstag mit - der Sender initiierte die Aktion. Nach eigenen Angaben tauchte ein Großbeamer das Gebäude des Generalkonsulates im Stadtteil Uhlenhorst in blau-gelbes Licht.