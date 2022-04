Tempelberg FOTO: Ilia Yefimovich Israel Rund 60 Verletzte nach Zusammenstößen auf dem Tempelberg Von dpa | 15.04.2022, 08:22 Uhr | Update vor 8 Min.

Die heiligen Feste von Juden, Christen und Muslimen sind in diesem Jahr auf den gleichen Tag gefallen - tausende feiern in Jerusalem. Dort ist die Lage am frühen Morgen eskaliert.