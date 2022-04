Die Sonne scheint in den Plenarsaal im Kieler Landtag. Foto: Frank Molter/dpa FOTO: Frank Molter Politik Rund 50.000 Schüler geben Stimme bei Juniorwahl im Norden ab Von dpa | 29.04.2022, 16:30 Uhr

Rund 50.000 Schüler in Schleswig-Holstein beteiligen sich in diesen Tagen an der Juniorwahl zur Landtagswahl. Die Mädchen und Jungen simulieren dabei realitätsgetreu den Wahlablauf mit allem, was dazugehört - mit Wahlbenachrichtigung, Wahlkabinen, Wahlurne und Stimmzettel des Wahlkreises. Sie bilden außerdem Wahlvorstände, legen Wählerverzeichnisse an, verteilen Wahlbenachrichtigungen und betreuen den gesamten Ablauf im Wahllokal.