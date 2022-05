ARCHIV - Schwamm und Kreide liegen in einem Klassenraum unter einer Tafel. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Bildung Rund 2500 ukrainische Flüchtlingskinder in Schulen in MV Von dpa | 17.05.2022, 16:01 Uhr

Die Zahl ukrainischer Flüchtlingskinder in den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns ist weiter gestiegen. Aktuell besuchen 2468 Jungen und Mädchen, die vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflüchtet sind, im Nordosten eine öffentliche Schule, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Vier von fünf - genau 2050 - benötigten zunächst Deutsch-Intensivunterricht. Die Zahlen stammen vom Samstag. Ende April besuchten rund 2000 Kinder aus der Ukraine die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern.