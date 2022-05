Eine Gruppe von Migranten ist von einem Schiff des britischen Grenzschutzes an Bord genommen worden. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa FOTO: Gareth Fuller Meerenge Rund 250 Migranten überqueren Ärmelkanal nach Großbritannien Von dpa | 02.05.2022, 16:27 Uhr

In Großbritannien kommen wieder mehr Migranten auf dem gefährlichen Weg per Boot über den Ärmelkanal an. Die britische Regierung setzt das weiter unter Druck.