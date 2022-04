Ostermärsche 2022 FOTO: Markus Scholz Feiertag Rund 2100 Menschen beim Ostermarsch in Hamburg Von dpa | 18.04.2022, 16:51 Uhr | Update vor 11 Min.

Bei strahlendem Sonnenschein haben sich in Hamburg rund 2100 Menschen zu einem Ostermarsch versammelt, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Redner verurteilten den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, machten aber auch die Nato dafür verantwortlich.