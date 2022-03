Corona-Impfstoff FOTO: Moritz Frankenberg Pandemie Rund 2000 Impfungen mit Novavax-Impfstoff in Niedersachsen Von dpa | 07.03.2022, 14:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Rund 2000 Menschen in Niedersachsen haben sich seit Impfbeginn vor rund einer Woche mit dem Präparat des Herstellers Novavax gegen das Coronavirus impfen lassen. Darunter waren am Wochenende 1430 Impfungen, wie das Gesundheitsministerium am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte. Es sei allerdings davon auszugehen, dass in den kommenden Tagen Nachmeldungen von den Gesundheitsämtern einfließen. Niedersachsen hatte in einer ersten Lieferung rund 140.000 Dosen des Impfstoffs erhalten.