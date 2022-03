Ukraine-Konflikt - Sirenen FOTO: Rolf Vennenbernd Kommunen Rücksicht auf Flüchtlinge: Sirenen bleiben teilweise stumm Von dpa | 17.03.2022, 16:25 Uhr | Update vor 2 Std.

Aus Rücksicht auf ukrainische Flüchtlinge bleiben in einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns die Sirenen vorerst weitgehend stumm. Damit soll vermieden werden, traumatische Kriegserlebnisse wieder hochkommen zu lassen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg setzt den Probealarm bis zum 24. April aus. Auch in Schwerin sollen die Sirenen mindestens bis Ende April nicht heulen - in der Landeshauptstadt wird der Alarm üblicherweise immer sonntags um 12 Uhr getestet. Über den Verzicht hatte zuvor der Radiosender Ostseewelle berichtet.