Corona-Infekionen Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz in MV hält an

Die Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern nimmt weiter ab. Trotzdem gehört das Land weiter zu den am schwersten betroffenen Bundesländern. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Mittwoch 6070 nachgewiesene Neuinfektionen. Da am Dienstag die Corona-Zahlen in Rostock nicht gemeldet werden konnten, wurden diese nachgereicht.