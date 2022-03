Bundeswehr FOTO: Marcel Kusch Landtag Rot-rote Koalition sieht Debatte um Militäretat gelassen Von dpa | 07.03.2022, 18:43 Uhr | Update vor 32 Min.

Die vom Bund geplante massive Aufstockung der Verteidigungsausgaben wird nach Einschätzung der Nordost-SPD das Klima in der rot-roten Landesregierung in Schwerin nicht belasten. „Das hat kein Konfliktpotenzial für die MV-Regierung zwischen der SPD und der Linken. Wir gehen auch bei unterschiedlicher Meinung gemeinschaftlich und respektvoll miteinander um“, sagte der Chef der SPD-Landtagsfraktion, Julian Barlen, am Montag in Schwerin.