Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode mahnt mit Blick auf Rosenmontag und den Ukraine-Krieg zu Zurückhaltung. Gegenüber unserer Redaktion erklärte Bode: „Angesichts des Leids, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine über die Menschen dort bringt, und auch angesichts der Ängste und Sorgen, die dieser Krieg auch hier bei uns auslöst, fällt es mir persönlich schwer, mir in diesen Tagen große, ausgelassene Karnevalsfeiern vorzustellen – unabhängig davon, dass sich auch durch die Corona-Pandemie noch vieles verbietet, was vor Jahren bei uns üblich war.“

Bode schränkte jedoch ein, Menschen brauchten gerade in Zeiten von Not und Angst auch Anlässe zu Freude und Feiern. „Ich denke, dass die meisten Karnevalsfreundinnen und -freunde selbst ein gutes Gespür dafür haben, was in diesen Tagen geht und was nicht“, schloss der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.