Dem 34-Jährigen erging es aber immer noch besser als anderen FDP-Prominenten: Die beiden Bundesminister Dirk Niebel und Daniel Bahr mussten sich bei den Wahlen in die engere Parteispitze dem Kieler Fraktionschef Wolfgang Kubicki geschlagen geben. Abgewählt wurde auch die bisherige Partei-Vize Birgit Homburger, die dann aber wenigstens noch als Beisitzerin ins Präsidium kam.

Für Rösler stimmten 534 von 623 Delegierten. 72 lehnten ihn ab, 17 enthielten sich. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl bedeutet die Wiederwahl für den Wirtschaftsminister auch einen großen persönlichen Erfolg. Rösler hatte bis zur Landtagswahl in Niedersachsen, wo seine Partei dann auf fast zehn Prozent kam, massiv in der Kritik gestanden. In seiner einstündigen Rede gab er eigene Fehler zu. Zugleich rief er die Partei auf, mit besserer Team-Arbeit für die Wiederwahl von Schwarz-Gelb zu kämpfen.

Rösler nannte die FDP die «Partei der Mitte». «Wir halten die Koalition auf Kurs.» SPD und Grünen warf er vor, eine «Steuererhöhungsorgie» zu planen und Deutschland in neue Schulden treiben zu wollen. Nach allen Umfragen muss die FDP bei der Wahl am 22. September um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Im jüngsten ZDF-«Politbarometer» lag sie nur noch bei vier Prozent.

Bei der Entscheidung über die drei Stellvertreterposten setzten sich neben Lindner noch Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (83,7 Prozent) und der sächsische Landeschef Holger Zastrow (49,7 Prozent) durch, die ihre Ämter damit behaupteten. Zastrow gewann in einer Kampfabstimmung gegen die Baden-Württembergerin Homburger erst im zweiten Durchgang. Generalsekretär Patrick Döring wurde mit 65,6 Prozent im Amt bestätigt, ebenso wie Schatzmeister Otto Fricke mit 96,1 Prozent.

Zum Abschluss des Parteitags soll Fraktionschef Rainer Brüderle (67) an diesem Sonntag zum Spitzenkandidaten für die Wahl am 22. September gekürt werden. Diese Personalie ist in der FDP völlig unumstritten.