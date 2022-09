Hungerkrise Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa up-down up-down Konflikte, Klimakrise, Hunger Riesenloch in UN-Kassen für humanitäre Hilfe Von dpa | 16.09.2022, 13:57 Uhr

17,6 Milliarden Dollar sind auf den Bankkonten eingegangen - so viel wie nie zuvor in einem Jahr, aber die Lücke ist so groß wie nie. Den UN-Organisationen fehlen noch weitere, mehrere Milliarden.