Attentat Richter hebt alle Auflagen für Reagan-Attentäter auf Von dpa | 02.06.2022, 08:11 Uhr

Am 30. März 1981 schoss er in Washington auf Ronald Reagan - der damalige US-Präsident überlebte schwer verletzt. Nun soll John Hinckley in einigen Tgen aus der gerichtlichen und medizinischen Überwachung entlassen werden.