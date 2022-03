Wüst und Reul FOTO: Oliver Berg Landesregierung Reul und Wüst: Am besten helfen Geldspenden für Ukraine Von dpa | 05.03.2022, 13:21 Uhr | Update vor 12 Min.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul haben an die Bürger appelliert, den Menschen in der Ukraine mit Geldspenden zu helfen. Die Hilfsbereitschaft sei auch in Deutschland beeindruckend und „ein deutliches Bekenntnis zu Frieden und Mitmenschlichkeit“, betonten die CDU-Politiker nach Gesprächen mit mehreren Hilfsorganisationen. Wichtig sei aber aktuell die „bestmögliche Koordinierung“ der Hilfen.