Einsatzkräfte zogen nach Angaben des türkischen Staatsfernsehen TRT bis Donnerstagnachmittag 29 Verschüttete aus den Trümmern. In drei eingestürzten Gebäuden - darunter zwei Hotels - könnten noch bis zu 150 Menschen sein, meldeten Zeitungen. Dazu gehörte auch das Hotel Bayram, in dem nach dem schweren Beben im Oktober viele Journalisten und Aufbauhelfer wohnten. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an.

Das Zentrum der Erdstöße von Mittwoch 21.23 Uhr Ortszeit (20.23 Uhr MEZ) lag in Edremit, einem Ort 20 Kilometer südwestlich der Stadt Van. Nach Angaben des Nachrichtensenders CNN Türk wurden etwa 100 Menschen in Krankenhäuser gebracht. Rettungskräfte suchten unter den Trümmern weiter nach Überlebenden, während Nachbeben immer wieder die Erde erschüttern.

Bereits am 23. Oktober hatte ein Erdbeben der Stärke 7,2 die Provinz Van erschüttert. Damals kamen mehr als 600 Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Die Epizentren der beiden Beben liegen etwa 40 Kilometer voneinander entfernt. Der türkische Erdbeben-Experte Ahmet Ercan sagte, die Gebäude der Stadt Van waren nach dem ersten Erdstoß «ramponiert wie ein Boxer nach neun Runden im Ring». Die Regierung schloss nun alle Schulen bis Anfang Dezember.

Bei dem Erdbeben am Mittwoch seien 25 Gebäude eingestürzt. Von ihnen seien 22 seit dem Oktober-Beben leer gewesen, weil sie als unsicher galten, teilten lokale Behörden mit. Zu den anderen drei Gebäuden, die noch benutzt werden durften, gehörten auch das Hotel Aslam und die bei Journalisten beliebte Unterkunft Bayram.

Gegen den Inhaber des Bayram-Hotels in der Stadt Van werden nun schwere Vorwürfe laut: Es soll bereits beim früheren Erdbeben enorm beschädigt worden sein. Mit einfachen Mitteln wie Putz und Farbe habe man versucht, Risse in den Wänden zu vertuschen, berichtete die Zeitung «Milliyet». Hintergrund war ein Besuch von Staatspräsident Abdullah Gül in der Krisenregion und in dem Hotel vor drei Wochen.

Im Hotel Bayram hatten in den 1970er Jahren der iranische Schah Reza Pahlewi und der damalige türkische Staatspräsident Cevdet Sunay residiert. Es ist beliebt bei Politikern in der Region. Erbaut wurde es vor 40 Jahren.