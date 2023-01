Verteidigungsminister Boris Pistorius hat früher Wehrdienst geleistet. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Kolumne „Rest der Republik“ Zivi-Politiker und Waffenlieferungen: Geändertes Gewissen Eine Kolumne von Burkhard Ewert | 27.01.2023, 11:00 Uhr | Update vor 53 Min.

Die Waffenlieferungen an die Ukraine nehmen Fahrt auf. Ausgerechnet frühere „Zivis“ glauben heute reihenweise an die Wirkungsmacht von Panzer & Co - ein bisschen merkwürdig, meint unser Autor.