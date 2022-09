OP-Saal Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Operationen Report: OPs wären oft an besseren Kliniken möglich Von dpa | 08.09.2022, 14:07 Uhr

Besonders bei Eingriffen an Hüfte, Knie und Herz ist es besser, wenn Patienten an routinierten Kliniken behandelt werden, so der aktuelle Krankenhausreport. In einigen Gegenden ist das mit wenig Aufwand möglich.