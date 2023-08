Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich hinter die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestellt, dass es nicht nötig sei, das Renteneintrittsalter immer weiter anzuheben. „Das ist eine absolut belastbare Aussage“, sagte Weil im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Situation der Rentensysteme habe sich aufgrund der starken wirtschaftlichen Entwicklung „deutlich positiver entwickelt, als man es noch vor zehn Jahren gedacht hätte. Das System funktioniert“.

Weiterentwicklung des Systems

Unabhängig davon müsse man das Rentensystem aber dahingehend weiterentwickeln, „dass es angesichts des Fachkräftemangels mehr Anreize für diejenigen setzt, die auch im Rentenalter noch weiterarbeiten wollen“.

Als Beispiel nannte Weil den Lehrermangel. „Natürlich haben wir ein Interesse daran, dass pensionierte Lehrerinnen und Lehrer darüber nachdenken, ob sie nicht in Teilzeit in die Schule zurückkehren und Unterricht machen wollen. Da müssen wir sicher nicht nur in Niedersachsen die Anreize verstärken“. Auf ein bestimmtes Instrumentarium wollte sich der Landeschef nicht festlegen.

Stabiles Rentenniveau auch in Zukunft?

Kanzler Scholz hatte beim Bürgerdialog in Erfurt jüngst betont, die gesetzliche Rentenversicherung habe aus seiner Sicht „eine gute Zukunft“. Alle könnten sich darauf verlassen, dass das Rentenniveau stabil bleibe und nicht sinke.

Nach geltender Rechtslage wird die Altersgrenze ohne Rentenabschläge schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Für jene, die 1964 aufwärts geboren wurden, gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Eine weitere Anhebung hat die Ampel-Koalition bisher ausgeschlossen.