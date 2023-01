Renten mit Aktienanteil? Der DGB spricht sich vehement dagegen aus. Foto: dpa up-down up-down Vorstandsmitglied Anja Piel DGB kritisiert Aktienrente: „Lindner kann sich warm anziehen“ Von Stefanie Witte | 31.01.2023, 01:00 Uhr

Der Bundesfinanzminister will Rentenbeiträge in Aktien investieren. Der DGB droht Widerstand an, sollte Christian Lindner diesen Plan weiter verfolgen.