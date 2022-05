Im Streit um die Anhebung der Erwerbsminderungsrenten drängen die Linksfraktion im Bundestag und der Sozialverband VdK Deutschland auf deutliche Korrekturen des Gesetzentwurfs. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte unserer Redaktion: „Der VdK begrüßt ausdrücklich, dass die Regierung endlich die Erwerbsminderungsrenten für jene anhebt, die zwischen 2001 und 2019 in Rente gegangen sind.“ Allerdings falle der geplante Zuschlag zu niedrig aus. „Er müsste doppelt so hoch sein“, forderte Bentele. An diesem Montag (30. Mai) gibt es dazu im Bundestag eine Sachverständigenanhörung.