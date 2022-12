Erst vergangene Woche nahm die Polizei 25 Reichsbürger fest. Foto: dpa/Uli Deck up-down up-down Rund 23000 Menschen „Reichsbürger“-Szene wächst stark: 2000 Extremisten mehr in einem Jahr Von dpa | 11.12.2022, 11:10 Uhr

Erst am Mittwoch nahm die Polizei 25 Reichsbürger mit Umsturzplänen fest. Die Zahl der Extremisten steigt in Deutschland stark an.