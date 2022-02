Landtag Schleswig-Holstein FOTO: Christian Charisius Politik Regierungserklärung im Landtag zur Corona-Lage Von dpa | 23.02.2022, 02:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Und wieder steht Corona im Blickpunkt: In einer Regierungserklärung will Ministerprädisident Günther im Landtag Stellung zur derzeitigen Lage nehmen. Danach rückt der Schulunterricht unter Corona- Bedingungen in den Fokus, es gibt aber auch andere Themen.