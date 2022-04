Schule FOTO: Annette Riedl Bildung Regeln für die Abschlussprüfungen an Pandemie angepasst Von dpa | 04.04.2022, 19:09 Uhr | Update vor 28 Min.

Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat die Regeln für das Abitur und die Mittlere-Reife-Prüfung an die Gegebenheiten der Corona-Pandemie angepasst. Neben den regulären Nachschreibterminen sei es nun möglich, zusätzliche dezentrale Termine zu vereinbaren, teilte das Ministerium am Montag in Schwerin mit. „Da wir aufgrund der andauernden Pandemie davon ausgehen, dass zum Nachschreibtermin nicht alle Schülerinnen und Schüler gesund sind und teilnehmen können, gibt es die zusätzlichen Nachreibtermine“, erläuterte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke).