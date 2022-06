Die Sicherheit der USA und ihrer Verbündeter könne auch bei einer Reduzierung der Zahl der Atomsprengköpfe um bis zu einem Drittel sichergestellt werden, sagte er am Mittwoch in Berlin. Obama bot Russlands Präsident Wladimir Putin an, über die Verringerung taktischer Atomwaffen zu verhandeln. Doch Moskau will vorerst nicht mitziehen.

Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem Brandenburger Tor beschwor Obama wie Kanzlerin Angela Merkel die transatlantische Partnerschaft für Demokratie, Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Wohlstand weltweit. Zum Abschluss der 25-Stunden-Visite bezeichnete Merkel die deutsch-amerikanische Freundschaft bei einem Abendessen als wichtige Grundlage zur Lösung globaler Sicherheits-, Umwelt- und Wirtschaftsprobleme. «Die Freundschaft zwischen unseren Ländern ist eng und sie ist unverbrüchlich», sagte sie.

Auch lange nach dem Ende des Kalten Krieges bleibe viel zu tun, sagte die Kanzlerin und erwähnte die Regulierung der Finanzmärkte, den Klimaschutz, den Kampf gegen die nukleare Gefahr und den Einsatz in Krisengebieten. «Auch unsere Generation hat vieles zu tun. Und das werden wir wieder gemeinsam lösen.» Obama würdigte den Werdegang Merkels, die in der damaligen DDR aufgewachsen war. «Man muss seinen Jugendträumen treu bleiben. Das ist genau das, was Du geschafft hast.» Im Anschluss wollte Obama zurück nach Washington fliegen.

Mit seinem Abrüstungsvorstoß knüpfte Obama an seine Prager Rede von 2009 an, als er seine Vision einer atomwaffenfreien Welt formuliert hatte. Kremlchef Putin entgegnete nach Angaben der Agentur Ria Nowosti in St. Petersburg: «Wir können nicht zulassen, dass das Gleichgewicht im System der strategischen Abschreckung gestört und die Wirksamkeit unserer Atomwaffenkräfte gemindert werden.»

Die nuklearen Ambitionen Nordkoreas und Irans müssten in Grenzen gehalten werden, forderte Obama. «Amerika wird 2016 einen Nuklearsicherheitsgipfel abhalten, um auch Spaltmaterial auf der ganzen Welt zu bannen», sagte er. «Wir werden einen internationalen Rahmen schaffen für die friedliche Nutzung der Kernkraft.»