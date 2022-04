Vor allem bei Autohöfen sieht der Automobilclub Nachholbedarf. Raststätten schneiden besser ab, dafür müssen die Kunden auch tiefer in die Tasche greifen, wie der am Mittwoch zur Hauptreisezeit veröffentlichte Rastanlagentest ergab.

Die besten Noten erhielt eine Anlage in Sachsen-Anhalt - die Raststätte Börde Süd an der A2 bei Magdeburg sei eine gepflegte, familienfreundliche Anlage mit sauberen Sanitäranlagen, urteilte der ADAC. Auf dem letzten Platz: Der Autohof Plötzin an der A10 in Brandenburg. Er sei weder familien- noch behindertengerecht und die Sicherheit für Fußgänger - verbesserungswürdig.

Der Mineralölkonzern Total erklärte in einer Stellungnahme, bei der Anlage handele es sich um einen «klassischen Trucker-Stopp». Von der Anmutung her handele es sich tatsächlich um einen der älteren Autohöfe. Daher erklärten sich Kritikpunkte wie ein fehlender Kinderspielplatz, teilte ein Sprecher mit.

Wie schon bei früheren Tests bekamen die Rastanlagen insgesamt bessere Noten als die Autohöfe. Zehn der 20 Raststätten schnitten mit «gut» ab, bei den Autohöfen waren es fünf von 20. Drei Anlagen fielen mit «mangelhaft» durch, darunter zwei Autohöfe. 22 Mal vergaben die Tester «ausreichend», 13 Mal davon für Autohöfe.

Ein Viertel der Raststätten und die Hälfte der Autohöfe hatten keine Spielplätze im Freien - sie wären laut ADAC gerade zur Sommerreisezeit wichtig. «Die Kinder wollen sich austoben, wenn sie stundenlang im Auto sitzen», sagte Sprecherin Sabine Behr. Auch die Spielecken im Innenraum sind noch nicht gängiger Standard, hier gab es aber keine Unterschiede zwischen Raststätten und Autohöfen: Jeweils acht Anlagen hatten keine Ecke für die Kleinen.

Auch Behinderte haben es bei der Rast dem Test zufolge nicht immer leicht. Es mangele oft beim Eingang. «Der ist nicht frei von Stufen, es geht schon beim Randstein los», sagte Behr. Teils fehlten elektrische Türen und der Europaschlüssel für Behindertentoiletten passe zwar an Raststätten, aber meist nicht an Autohöfen.