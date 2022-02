Diese russischen Angriffe in der Ukraine wurden gemeldet. FOTO: Grafik: Sven Husung Orte der russische Angriffe Putins Truppen: Karte zur militärischen Lage in der Ukraine und | 24.02.2022, 13:00 Uhr Von Sven Husung dpa | 24.02.2022, 13:00 Uhr

Seit dem frühen Donnerstagmorgen greift Russland die Ukraine an. Putins Truppen marschieren in das Land ein, an mehreren Orten kommt es zu Explosionen und Raketenangriffen. Karten und Grafiken zur Lage in der Ukraine.