Russischer Angriffskrieg Putins „Kanonenfutter" - Rekruten kehren in Särgen heim Von dpa | 19.10.2022, 10:52 Uhr

Die ersten zum Krieg in der Ukraine einberufenen Russen kehren in Särgen heim. Frauen klagen, ihre Männer würden ohne Ausrüstung und Vorbereitung an die Front geschickt.