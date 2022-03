Rubel-Noten FOTO: Sven Hoppe Energielieferungen Putin: Russisches Gas muss nun in Rubel bezahlt werden Von dpa | 23.03.2022, 16:13 Uhr | Update vor 36 Min.

Deutschland und andere „unfreundliche Staaten“ sollen Gas aus Russland in Zukunft nicht mehr in Devisen zahlen, sondern in Rubel. Die Ankündigung verfehlte ihre Wirkung auf die unter Druck stehende Währung nicht.