Wladimir Putin FOTO: Alexei Nikolsky Eskalation in Osteuropa Putin ordnet Entsendung von Truppen in die Ostukraine an Von dpa | 21.02.2022, 22:59 Uhr | Update vor 42 Min.

Ein von Wladimir Putin unterzeichnetes Dekret erkennt die „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ als unabhängige Staaten an. Der Kremlchef ordnet die Entsendung von Truppen in die Ostukraine an.