Scheinreferenden Putin könnte ukrainische Gebiete schon Freitag annektieren Von dpa | 26.09.2022, 16:52 Uhr

Für die russische Führung läuft bei den Scheinreferenden in den besetzten Gebieten in der Ukraine alles nach Plan. Der weitere Zeitplan ist stramm geplant. Moskau kündigt eine rasche Annexion an.