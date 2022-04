Justitia FOTO: Stefan Puchner Terrorismus Prozessbeginn gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin am Mittwoch Von dpa | 01.04.2022, 16:41 Uhr | Update vor 32 Min.

Am Hamburgischen Oberlandesgericht beginnt am Mittwoch (11.00 Uhr) der Prozess gegen eine 38 Jahre alte mutmaßliche IS-Rückkehrerin. Ihr wird vorgeworfen, im Sommer 2014 nach Syrien ausgereist und sich dort dem „Islamischen Staat“ (IS) angeschlossen zu haben.