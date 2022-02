Gerichtsakten FOTO: Christian Charisius Politik Prozess gegen KZ-Sekretärin: Überlebende soll berichten Von dpa | 22.02.2022, 02:34 Uhr | Update vor 9 Std.

Im Itzehoer Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof soll am Dienstag (10.00 Uhr) eine Überlebende des Lagers berichten. Die 97 Jahre alte Nebenklägerin Magda Rosenbaum stammt nach Angaben ihres Anwalts aus Ungarn. Im Sommer 1944 sei sie zunächst nach Auschwitz und dann nach Stutthof bei Danzig gebracht worden. Sie überlebte das Lager gemeinsam mit einer Schwester. Das Landgericht Itzehoe will die heute in Israel lebende Zeugin über eine Videoschalte anhören.