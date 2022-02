Russisches Generalkonsulat in Hamburg FOTO: Jonas Walzberg Politik Proteste nach Angriff auf Ukraine vor russischem Konsulat Von dpa | 24.02.2022, 15:52 Uhr | Update vor 19 Min.

Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine haben Menschen am Donnerstag vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg für Frieden demonstriert. Zugleich wurden vor der ukrainischen Vertretung Blumen niedergelegt. Rund 100 Demonstranten fanden sich nach Polizeiangaben mit Plakaten und ukrainischen Flaggen bis zum frühen Nachmittag vor dem russischen Konsulat auf der Uhlenhorst ein. Auf ihren Schildern stand „Russians, wake up! Stop your war!“ oder „Peace no war, Mr. Putin!“.