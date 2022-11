Menschen demonstrieren gegen Chinas Präsidenten Xi Jinping. Foto: dpa/AP Pool/Dita Alangkara up-down up-down Seltene Bilder „Nieder mit Xi!“ – Landesweite Proteste gegen strikte Corona-Politik in China Von afp | 27.11.2022, 21:03 Uhr

Die Wut über die strikte Null-Covid-Politik in China hat sich am Sonntag in landesweiten Protesten entladen, die in dem asiatischen Land sehr selten sind.