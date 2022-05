dpatopbilder - Teilnehmer der «Revolutionären 1. Mai-Demonstration» ziehen durch Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa FOTO: Christoph Soeder Tag der Arbeit Proteste am Abend des 1. Mai verlaufen weitgehend friedlich Von dpa | 01.05.2022, 23:34 Uhr

Linke Gruppen sind zum 1. Mai in Hamburg und Berlin durch die Innenstädte gezogen. Die Polizei zeigt große Präsenz. Erst bleibt es friedlich, doch am Abend kommt es in Berlin zu Angriffen auf Polizisten.