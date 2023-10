Niederlande zu solidarisch mit Israel? „Meuterei der Beamten“: Brief von Staatsdienern an Regierung sorgt für Wirbel Von Helmut Hetzel | 23.10.2023, 13:49 Uhr Israel beschießt seit zwei Wochen Ziele in Gaza. Laut einigen Beamten ist die niederländische Regierung dabei zu nachsichtig mit der israelischen Regierung. Foto: dpa/AP/Ariel Schalit up-down up-down

Nicht nur in Deutschland, auch in den Niederlanden gehen die Meinung über die richtige Reaktion Israels und des Westens auf den Angriff der Hamas auseinander. Nun haben sich rund 300 Beamte mit einem Brief an die Regierung gewandt. Ihr Vorwurf: Die Regierung sei zu solidarisch mit Israel.